البورصة تصعد 1.64% مستهل التعاملات.. وسهم CIB يقفز 1.53%

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.64%، ليتداول عند مستوى 10602 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.53%، ليتداول عند مستوى 56.52 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.86% و 1.72% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 153.521 مليون جنيه على 150 شركة من خلال 4.717 ألف عملية.

وارتفعت الاسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل تراجع 4 شركات بينما لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 7.130 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 7.373 مليون جنيه، مقابل 242.975 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.179 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 5.233 مليون جنيه، مقابل 54.616 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.951 مليون جنيه، منها 992.448 ألف جنيه للأفراد، و958.805 ألف جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % دلتا للطباعة والتغليف 28.24 31.06 9.99 المصرية للمنتجعات السياحية 1.767 1.943 9.96 جولدن تكس للأصواف 6.48 7.12 9.88 أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.3 0.327 9 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 21 21.61 8.54

الأسهم الأكثر انخفاضا