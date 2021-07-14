مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تتراجع بداية التعاملات بسبب مخاوف التضخم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– تراجعت الأسهم الأوروبية من ذروتها يوم الأربعاء ونالت مخاوف حيال التضخم من المعنويات عالميا في حين هبطت أسهم قطاع السفر نتيجة القلق من انتشار سلالة دلتا في القارة.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة. وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه نحو واحد بالمئة وهبط سهم شركة السفر توي 4.2 بالمئة.

Wafa_LIE_728x90

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة بفعل قوة الإسترليني بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا تجاوز المعدل المستهدف في يونيو .

وكان القلق انتاب الأسواق بعدما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو ما دفع كثيرا من المتعاملين لوضع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبكر من المتوقع في الحسبان.

وزاد سهم بيت الأزياء الألماني هوجو بوس 4.4 بالمئة بعد أن توقعت نمو الإيرادات بين 30 و35 بالمئة هذا العام.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تتراجع بداية التعاملات بسبب مخاوف التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا