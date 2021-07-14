أسعار النفط تقفز 2% بعد رفع توقعات شح الإمدادات

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– قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة تقريبا يوم الثلاثاء بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق من المنتظر أن تشهد شحا أكبر في الإمدادات في الوقت الحالي بسبب خلافات بين منتجين رئيسيين حول حجم الخام الإضافي الذي يشحن حول العالم.
والسوق في وضع أقوى بشكل عام مع تعافي الطلب وحجب منظمة أوبك وحلفائها ملايين البرميل من الإمدادات. وكان من المتوقع أن تعزز مجموعة أوبك+ الإمدادات لكن المناقشات انهارت الأسبوع الماضي بدون اتفاق.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.33 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 76.49 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.25 دولار للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس إن عمليات سحب متوقعة من المخزونات العالمية في الربع الثالث من العام من المنتظر أن تكون الأكبر في عشر سنوات على الأقل، مشيرة إلى سحوبات في أوائل يونيو من المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وأضافت الوكالة أن أسعار النفط ستكون متقلبة لحين حل الخلافات بين أعضاء أوبك+.
ومن غير المرجح أن تُستأنف المحادثات النووية بين قوى عالمية وإيران إلى أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في إيران الشهر القادم، وهو ما يقًيد مصدرا محتملا آخر للإمدادات.
ويتوقع محللون أن مخزونات الخام في أكبر اقتصاد في العالم هبطت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو تموز وهو ما سيكون ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.
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