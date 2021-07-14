المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى بالبنوك من الاثنين إلى الخميس

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إسلام فضل _ أعلن البنك المركزي المصري المصري ، منح البنوك العاملة في السوق المصرية إجازة عيد الأضحى الرسمية بدءًا من الاثنين المقبل.
وأضاف المركزي في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية بداية من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021 ، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى.
وذكر أن البنوك المصرية ستستأنف عملها يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.
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