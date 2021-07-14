مال وأعمال

الحكومة توافق على إنشاء جامعة أهلية في العاصمة الإدارية الجديدة

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وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة مصر للمعلوماتية”، في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

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ويأتي هذا في إطار دعم الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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