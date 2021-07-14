9 شركات مقاولات واستشارات توقع بروتوكولات للمشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية

وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بروتوكولات تعاون مع 9 شركات للمقاولات والاستشارات الهندسية، للمشاركة في إنشاء شركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية.

وقال بيان وزارة النقل، إن ذلك سيكون بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وشملت قائمة الشركات التي قامت بتوقيع البروتوكول مع هيئة السكة الحديد، كلا من أوراسكوم، والسويدي اليكتريك، وسامكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلي، والكان، وتراينجل.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لإجراء كافة الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة الي القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات.

ولفت إلى أن هذه الشركات ستشهد اهتماماً كبيرة بالعنصر البشري وأن نسبة العاملين المصريين في هذه الشركات لاتقل عن 90 % من إجمالي حجم العاملين بالشركات

وأوضح الوزير أنه منذ تكليفه بتولي حقيبه وزارة النقل، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر بوسائل نقل حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن كافه وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكه القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل و ترام الرمل و مترو أبو قير وأتوبيسات BRT سيتم إسناد ادارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين.

وأضاف أن القطاع الخاص في مجال وإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد ليس خصخصة خاصة وأن كل أنشطه ومرافق السكة الحديد ستظل مملوكة للدولة وأن قيمه التذاكر ستظل الدولة هي المحددة لها وأن الهدف من هذه الشراكة هو تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح الوزير أن هذا البروتوكول مع كبريات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في قطاع السكك الحديدية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يمثل نقل نوعية هامة في منظومة السكة الحديدية حيث أن دخول القطاع الخاص في مجال الإداره والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد سيساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتابع أن ذلك سيساهم أيضا في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده كما ستنعكس هذه المنظومة الجديدة إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئه عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية و مستوى الخدمه المقدمة.

وأضاف وزير النقل أن دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكة الحديد وقطاع إصلاح و صيانة وتجديد خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء شركات في مجال الورش المختلفه بهيئه السكه الحديد.

ولفت إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، وإنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وإنشاء شركة للخدمات المتكاملة، وإنشاء شركة للنقل المتميز “قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي”، وإنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب، وإنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع.

وتابع أن الأنشطة تتضمن أيضا إنشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، ومشاركة شركة ايرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية وإنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية.