مال وأعمال

النص الكامل لقرار جهاز حماية المنافسة خفض إنتاج شركات الأسمنت

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محمد فرج _ نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن الموافقة علي طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69 بالمئة، وذلك اعتبارا من غد الخميس 15 يوليو.

نص قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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