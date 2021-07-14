رنا ممدوح _ تخارجت شركة الجوهرة للتصدير والتجارة العامة من شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية ببيع كامل حصتها البالغ نسبتها 5.27%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الجوهرة للتصدير قامت ببيع 2.589 مليون سهم من أسهم الشمس بيراميدز للفنادق مقابل 6.603 مليون دولار. وبلغ متوسط سعر البيع 2.55 دولار للسهم الواحد، وقامت شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة المجموعات المرتبطة بالمساهم 87.78%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجوهرة للتصدير تتخارج من الشمس بيراميدز للفنادق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.