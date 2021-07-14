البنك الأهلي: بطاقات ميزة سجلت نموا 21% في المشتريات والمدفوعات غير الحكومية

دوت الخليج – سلم كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، 150 دراجة هوائية لعملاء البنك للفائزين في المرحلة الأولي من الحملة الترويجية لبطاقات “ميزة”، والتي انطلقت في مايو الماضي، بإجمالي جوائز 600 دراجة هوائية، بواقع 150 فائزا كل 3 شهور حتى نهاية أبريل 2022.

ووفق بيان للبنك الأهلي، فقد أظهرت نتائج السحب فوز عملاء من مختلف محافظات مصر؛ “فيما يعكس التنوع في مختلف عملاء البنك”.

وأكد سوس أن تلك المبادرة تستهدف تشجيع التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية الجديدة ميزة في المشتريات والتعامل باستخدام نقاط البيع المنتشرة وتقليل التعاملات النقدية وتداول النقد بين الأفراد.

وشدد على حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزي في التوسع في تعميم تلك القنوات البديلة من خلال مبادرات البنك المركزي المصري الأخيرة.

وأضاف أن البنك يضع نصب أعينه التيسير على عملائه في إجراء معاملاتهم بما يجذب المزيد من العملاء الجدد للقطاع المصرفي تعزيزا للشمول المالي، وهو ما يدفع البنك نحو “طرح وتقديم العديد من الخدمات المتميزة والمنتجات المبتكرة”.

وقالت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، إن نتائج الحملة الترويجية أسفرت عن تحقيق معدلات نمو في إجمالي قيمة استخدامات حاملي بطاقات ميزة في المشتريات وسداد المدفوعات غير الحكومية وصل إلى 21%، كما حققت عدد المعاملات لهذه الاستخدامات نمو قدره 26% خلال الفترة الأولى من تطبيق الحملة.

يذكر أن الحملة الترويجية لبطاقات ميزة البنك الأهلي المصري تمتد لمدة عام اعتبارا من مايو 2021 للعملاء الأكثر استخداما لهذه البطاقات في المشتريات محليا، تشجيعا لهم على مزيد من الاستخدامات لبطاقات ميزة بما يخدم خطة الدولة نحو التحول التدريجي لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وسيعلن البنك بنهاية كل 3 شهور عن 150 فائزا جديد حتى نهاية مدة الحملة.