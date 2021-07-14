Aleph Holding تستحوذ على 86% من شركة Connect Ads

إسلام فضل – أعلنت شركة Aleph Holding، عن استحواذها على نسبة 86٪ من شركة Connect Ads في صفقة نقدية ومبادلة أسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذا الاستحواذ بمثابة إعلان عن توسع شركة Aleph Holding في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تواصل سعيها للتوسع عالميًا وزيادة حجم تواجدها في مناطق جديدة حيث تعمل الشركة الآن في 90 سوقًا ومنطقة حول العالم.

وتوفر Aleph لمنصات رقمية مهمة مثل Facebook وغيرها إمكانية الوصول إلى مناطق وأسواق جديدة اعتمادًا على مجموعتها المكملة من شركات الإعلانات و الوسائط الرقمية والتي تضم Httpool وInternet Media Services وWise.Blue وSocial Snack وAdDynamo.

ويعزز هذا الاستحواذ من قدرة Aleph على توسيع نطاق خدماتها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال أكثر من 14 شريكا حصريا لشركة Connect Ads في مجال الإعلانات الرقمية من كبري الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا مثل Twitter وTikTok وVerizon Media وSpotify وAdobe Advertising Cloud وHuawei Ads وBigo Ads وغيرهم.

وتستهدف Aleph في عام 2021 تحقيق مبيعات بقيمة مليار دولار مع توسيع نطاق تواجدها إلى أكثر من 90 سوقًا حول العالم.

وقال غاستون تاراتوتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Aleph Holding، إن التوسع في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل أهمية كبرى، ليس فقط لخدمة شركائنا وعملائنا الحاليين، ولكن كذلك لتوسيع نطاق علاقاتنا الحالية لتشمل أجزاءً أخرى من العالم.

وأضاف: تابعنا عن كثب النمو الذي حققته Connect Ads وتوسعها الجغرافي على مدى السنوات الخمس الماضية”.

ومن جانبه، قال محمد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة Connect Ads، إن هذا الاستحواذ بمثابة قفزة هائلة في الاتجاه الصحيح للشركة، وأن تصبح جزءًا من Aleph، سيمنحها المزيد من القوة في إدارة أعمالنا وكذلك الفرصة للظهور عالميًا بإمكانيات تتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وتابع: كما أن هناك العديد من أوجه التعاون بين الشركتين بالإضافة إلى رؤية مشتركة، مما يجعل هذه الخطوة أمرا مهما جدا بالنسبة لها، لتتمكن من النمو بمعدل أسرع وشكل أكبر من أي وقت مضى”.