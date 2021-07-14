محمد رضا: سوليد كابيتال تستعد لطرح 3 شركات في بورصة النيل

إسلام فضل وإسلام جابر – قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، إنها تستعد لطرح 3 شركات في بورصة النيل خلال الفترة المقبلة، على أن تختلف تلك الشركات من حيث القطاع والطبيعة والإدارة.

وأشار رضا، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن المجموعة حصلت على محفظة البنك الزراعي، وجزء من محفظة مصر لتأمينات الحياة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن شركة سوليد تهتم بالقيمة المضافة للشركات، وبالتالي فالشركات التي سيتم طرحها تعمل بقطاعات الاتصالات والتعبئة والزراعة، موضحا أن الشركة تهتم بطرح شركات قادرة على المنافسة والاستمرارية.

يذكر أن شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية ذراع الخدمات الاستشارية لمجموعة سوليد كابيتال مصر، اقتنصت تقييم محفظة استثمارات البنك الزراعي المصري.

وتتضمن المحفظة 14 شركة وبنكا ومؤسسة مالية، منها: البنك الأهلي الكويتي– مصر، والشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية، وحلوان للأسمدة، وشركة إسكان للتأمين، وشركة سوهاج للاستثمار والتنمية، والشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوي– إيجاسيد، وشركة الدقهلية الوطنية للأمن الغذائي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «استعلام – آي أسكور»، والعاملين بقطاعات متعددة، ومنها: القطاع المصرفي والزراعي والكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية، وقطاع الدواجن والأغذية والمشروبات.