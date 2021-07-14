أسئلة وأجوبة عن أهم تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة

محمد فرج – أطلق البنك المركزي المصري المصري، رسميا، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 3% على أساس متناقص، وبفترة سداد تصل إلى 30 عامًا للمرة الأولى.

وتنشر بوابة دوت الخليج جورنال، فيما يلي، أبرز الأسئلة والأجوبة حول المبادرة، وشروطها، وطريقة الاستفادة منها.

– ما هي مبادرة التمويل العقاري؟

هي مبادرة جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة على فترات زمنية طويلة الأجل.

– من يمنح التمويل للعميل؟

البنوك أو شركات التمويل العقاري.

– ما هي نسبة الفائدة وعدد سنوات التقسيط؟

نسبة الفائدة 3% على أساس متناقص، ولمدة تصل إلى 30 عاماً.

– هل يحق لشركات إعادة التمويل العقاري المشاركة فى المبادرة؟

نعم، وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس: سعر الائتمان والخصم + 3% – 3% ( تحسب على أساس متناقص)، ولا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5 % في جميع الأحوال، ولايجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

– هل تنطبق على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري؟

نعم تنطبق المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% على أساس متناقص، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة.

– ما هي شروط الدخل الشهري للاستفادة من المبادرة؟

المبادرة تنقسم إلى قسمين، الأول لمحدودي الدخل، ويُشترط أن يكون صافي الدخل الشهري للفرد 4.5 ألف جنيه، وللأسرة 6 آلاف جنيه، ويشترط للحد الأقصى الفرد من متوسطي الدخل 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه.

– هل يوجد استثناءات للحد الأقصى للدخل؟

نعم، وذلك للمصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

– هل تسري المبادرة على الوحدات كافة دون سقف للأسعار؟

لا؛ بالنسبة لمحدودي الدخل يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة، وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة حتى مبلغ 1.1 مليون أو أكثر، بحد أقصى 1.4 مليون جنيه.

– كم تبلغ دفعة المقدم؟

بالنسبة لمحدودي الدخل: 10% من إجمال قيمة الوحدة، و15% لمتوسطي الدخل في الوحدة التي تبلغ ثمنها 1.1 مليون جنيه، و20% للوحدة التي يصل ثمنها إلى 1.4 مليون جنيه.

– هل من الممكن محاسبتي بنظام القسط المتزايد؟

نعم، وذلك طوال مدة التمويل.

– من هم العملاء المستفيدين من المبادرة؟

المواطنون المصريون بشرط الحصول على وحدة سكنية واحدة فقط، وعدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

– هل يمكن لأصحاب المهن الحرة الاستفادة أيضًا؟

نعم، وذلك بموجب درجات تقييم لمستوى الدخل ومدى استقراره، والسن، بالإضافة لبعض المعايير الأخرى مثل وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال فاتورة الكهرباء، أو التليفون المحمول، أو خط التليفون الأرضي، أو أقساط السلع الاستهلاكية- إن وجدت- بالإضافة لسنوات ممارسة المهنة الحرة والأعباء الاجتماعية مثل إعالة الأبناء والأم والأب.

– إذا كنت حاصلا على قرض.. هل يحق لي الاستفادة من المبادرة؟

نعم، بشرط أن يكون القرض خارج إطار مبادرات التمويل العقاري

– هل يوجد سن معين للاستفادة من المبادرة؟ وما موقف أصحاب المعاشات؟

المبادرة تسري حتى سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فى نهاية عمر القرض، وبالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيديين منها- بغض النظر عن السن- يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، بحيث لا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

– ما هي شروط الوحدة السكنية للاستفادة من التمويل (المبادرة)؟

شرطان، أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

– ماهي إجراءات وشروط التمويل؟

يغطي التعويض عن فارق سعر العائد، عمولة أعلى رصيد مدين، العوائد والعملات الأخرى، مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثل التأمين والتسجيل).

– هل تسري الضرائب على الوحدات المستفيدة من التمويل؟

نعم هي والدمغات وفقا للقوانين السارية.

– هل يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة؟

نعم بحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.

– هل توجد مصروفات إدارية؟

نعم، بواقع 0,5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس عائد المبادرة.

– ماهي الضمانات التي تعطيها المبادرة لجهات التمويل؟

يوجد العديد من الضمانات الممنوحة لجهة التمويل، أبرزها الاستعلام عن العميل من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي؛ وذلك للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكد من عدم تكرار حصوص العميل على تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بالإضافة لأي ضمان آخر يراه الممول مناسبا شريطة مراعاة الضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية.

– هل يشترط أن تكون الوحدات السكنية ضمن ما تطرحه الحكومة فقط؟

لا، المبادرة تسري على أي وحدة، شرط أن تنطبق عليها الشروط (بغرض السكن الدائم ومشطبة وجاهزة للسكن).

– هل يحق للعميل بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل؟

نعم ولكن بشروط، وهي أن يرد العميل مبلغ الدعم فى سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد)، منذ تاريخ المنح حتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض، ويرد البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري مبلغ الدعم للبنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

– ماذا يحدث حال التأخير والتعثر فى السداد؟

يتم تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل، وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية، يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.

فى حالة تعثر العميل، يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة فى سنة التعثر، على أن يتم ذلك فور استلام جهة التمويل للوحدة، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ استلام جهة التمويل.

– هل المبادرة تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة؟

نعم حيث يتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، والمعاقين ذهنيا يتم التعامل معهم من خلال القيم، على أن يضطلع البنك بالتأمين ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي.

– هل المبادرة تشمل تمويل الفئات التي يصعب إثبات دخلها مثل أصحاب المهن الحرة؟

نعم، ولكن وفقا لرغبة كل بنك في تحمل تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل وثائق تأمين جماعية مع تحمل البنك تكلفتها.