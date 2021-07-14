وزارة النقل: ثمن التذكرة حق أصيل.. والتعامل مع المواطنين باحترام وفي إطار القانون

دوت الخليج – أصدرت وزارة النقل اليوم بيانا صحفيا بشأن ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام من مقاطع فيديو تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات وعدد من الركاب، ومنها: الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب منوف/ طنطا وحديث إحدى السيدات عن اعتداء الكمساري على أحد المواطنين بسبب أجرة الركوب وتحصيل الغرامة.

وأضافت البيان أن وزارة النقل توضح “الحقائق” التالية:

1. الوزارة النقل تؤكد احترامها التام لجميع جمهور الركاب ومؤسسات الدولة كافة، والتصدى بكل حزم وقوة لأي تجاوز قد يحدث في حق أي راكب حيث أن الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

2. التدقيق والتحقيق الفوري في الوقائع والفيديوهات كافة التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتناول مثل هذه الوقائع، وفي حالة ثبوت أي خطأ في حق أي راكب يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ وتقديم اعتذار فوري للراكب.

3. وزارة النقل تؤكد أن كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة ورغم ذلك قد يحدث سلوكا سلبيا من أحد موظفي السكة الحديد، وهو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد، الذي يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

4. وزارة النقل تؤكد أن تحصيل كمسارية القطارات ثمن التذكرة أو الغرامة هو حق أصيل للحفاظ على أموال هيئة السكك الحديدية، التي هي أموال الدولة وأموال الشعب، الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام، وأن التعليمات كافة التي تصدر لجميع الكمسارية وموظفي السكة الحديد كافة هو أن يكون التعامل في جميع المواقف في إطار احترام الراكب وفي إطار القانون.

5. تهيب وزاره النقل بركاب المواصلات العامة، وخاصة ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصه لها سواء بالتوجه الى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى مثل المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن أو عن طريق الحجز الإلكتروني أو عن طريق الموبايل أبليكيشن أو عن طريق كمسارية الأبواب.

كما أكدت ضرورة عدم ركوب القطارات دون تذكرة؛ لأن قيمتها تساهم في زيادة العوائد المالية للهيئة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب.