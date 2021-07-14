انتخابات البورصة.. مصدر: مد فترة التصويت حال استمرار زيادة أعداد الناخبين

محمد فرج – يواصل الناخبون أعضاء الجمعية العمومية بالبورصة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس الإدارة الخمس.

وشهد محيط اللجنة الانتخابية، المنعقدة بشركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، توافد الناخبين وسط أجواء هادئة، في الوقت الذي حرص فيه المرشحين وأنصارهم على التواجد في أوساط الناخبين ودعوتهم للتصويت إليهم.

ولم تشهد محيط اللجنة أية دعاية انتخابية أو صور للمرشحين.

ومن المقرر غلق باب التصويت في 8 مساء إلا حال صدور قرار من اللجنة المشرفة بمد فترة التصويت.

وذكر مصدر باللجنة لبوابة جورنال دوت الخليج، أن مد فترة التصويت متوقف على نسبة الإقبال؛ فحال تواصلت زيادة العدد حتى المساء سيتم مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، مشيرًا إلى وجود فترة راحة من الساعة 6 ولمدة نصف ساعة.

وتجري البورصة اليوم الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.