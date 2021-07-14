انتخابات البورصة.. بدء عملية فرز أصوات الناخبين

إسلام فضل ومحمد فرج – بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة 2021 – 2025، برئاسة المستشار طارق حسن طنطاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، عمليات فرز الأصوات.

وسمحت اللجنة للمرشحين والمندوبين والصحفيين بحضور الفرز.

وبدأت عمليات التصويت منذ عصر اليوم واستمر حتى الساعة 8 ونصف، حيث شهد محيط اللجنة الانتخابية، المنعقدة بشركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، توافد الناخبين وسط أجواء هادئة، في الوقت الذي حرص فيه المرشحين وانصارهم على التواجد في أوساط الناخبين ودعوتهم للتصويت إليهم.

ولم تشهد محيط اللجنة أي دعاية انتخابية أو صور للمرشحين.

وأجرت البورصة اليوم الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.