انتخابات البورصة.. مؤشرات أولية بفوز يعقوب وأبو السعد والمراغي والسواح

إسلام فضل ومحمد فرج – أظهرت المؤشرات الأولية عن فوز رانيا يعقوب،رئيس شركة ثوي واي، وأحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، وشوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، وداليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة، بعضوية مجلس إدارة البورصة 2021 – 2025.

وبدأت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار طارق حسن طنطاوي، نائب رئس مجلس الدولة، عمليات فرز الاصوات فيما لم تعلن النتيجة بشكل رسمي حتى الآن.

وسمحت اللجنة للمرشحين والمندوبين والصحفيين بحضور الفرز أيضا.

وبدأت عمليات التصويت منذ عصر اليوم واستمر حتى الساعة 8 ونصف، حيث شهد محيط اللجنة الانتخابية، المنعقدة بشركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، توافد الناخبين وسط أجواء هادئة، في الوقت الذي حرص فيه المرشحين وانصارهم على التواجد في أوساط الناخبين ودعوتهم للتصويت إليهم.

ولم تشهد محيط اللجنة أي دعاية انتخابية أو صور للمرشحين.

وأجرت البورصة اليوم الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.