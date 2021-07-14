فوز يعقوب والمراغي وأبو السعد والسواح وهاشم في انتخابات البورصة.. النتيجة النهائية

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إسلام فضل ومحمد فرج – أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة 2021 – 2025، النتائج النهائية بفوز كل من: رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم عن شركات السمسرة.
وفاز أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر عن الشركات العاملة بخلاف السمسرة
وعلى صعيد مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فازت الدكتورة داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمنصب.
وفاز هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية، بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة جديدة (2021/2025) عن الشركات المقيدة بالتزكية.
وقال المستشار طارق حسن طنطاوي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة، إن إجمالي عدد الأصوات بلغ 294، بواقع 275 صوت صحيح، و 19صوتا باطلا.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
أسامة شحاتة 22
إيهاب سعيد 75
رانيا يعقوب حبيب فرج 145
شوكت المراغي 133
عادل عبد الفتاح 73
أحمد أبو السعد 169
راندا محمد 83
محمد رضا 59
داليا السواح 22
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