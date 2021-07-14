فوز يعقوب والمراغي وأبو السعد والسواح وهاشم في انتخابات البورصة.. النتيجة النهائية

إسلام فضل ومحمد فرج – أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة 2021 – 2025، النتائج النهائية بفوز كل من: رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم عن شركات السمسرة.

وفاز أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر عن الشركات العاملة بخلاف السمسرة

وعلى صعيد مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فازت الدكتورة داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالمنصب.

وفاز هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية، بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة جديدة (2021/2025) عن الشركات المقيدة بالتزكية.

وقال المستشار طارق حسن طنطاوي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة، إن إجمالي عدد الأصوات بلغ 294، بواقع 275 صوت صحيح، و 19صوتا باطلا.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أسامة شحاتة 22

إيهاب سعيد 75

رانيا يعقوب حبيب فرج 145

شوكت المراغي 133

عادل عبد الفتاح 73

أحمد أبو السعد 169

راندا محمد 83

محمد رضا 59

داليا السواح 22