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ألبوم.. انتخاب 5 أعضاء جدد لمجلس إدارة البورصة حتى عام 2025

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دوت الخليج – فازت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم، وأحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، وداليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية 2021- 2025.

انتخابات البورصة المصرية

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وأجرت البورصة، اليوم الأربعاء، انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وبدأت عمليات التصويت منذ عصر اليوم واستمر حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث شهد محيط اللجنة الانتخابية، المنعقدة بشركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، توافد الناخبين وسط أجواء هادئة، في الوقت الذي حرص فيه المرشحين وأنصارهم على التواجد في أوساط الناخبين ودعوتهم للتصويت إليهم.

ولم تشهد محيط اللجنة أي دعاية انتخابية أو صور للمرشحين.

وشهد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، عملية فرز أصوات الناخبين.

وقال المستشار طارق حسن طنطاوي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة، إن إجمالي عدد الأصوات بلغ 294، بواقع 275 صوت صحيح، و 19صوتا باطلا.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أسامة شحاتة 22

إيهاب سعيد 75

رانيا يعقوب حبيب فرج 145

شوكت المراغي 133

عادل عبد الفتاح 73

أحمد أبو السعد 169

راندا محمد 83

محمد رضا 59

داليا السواح 22

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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