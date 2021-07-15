ألبوم.. انتخاب 5 أعضاء جدد لمجلس إدارة البورصة حتى عام 2025

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دوت الخليج – فازت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي للتداول، شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم، وأحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، وداليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية بعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية 2021- 2025.
انتخابات البورصة المصريةالسابق 1 من 14 التالي
وأجرت البورصة، اليوم الأربعاء، انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
وبدأت عمليات التصويت منذ عصر اليوم واستمر حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث شهد محيط اللجنة الانتخابية، المنعقدة بشركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، توافد الناخبين وسط أجواء هادئة، في الوقت الذي حرص فيه المرشحين وأنصارهم على التواجد في أوساط الناخبين ودعوتهم للتصويت إليهم.
ولم تشهد محيط اللجنة أي دعاية انتخابية أو صور للمرشحين.
وشهد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، عملية فرز أصوات الناخبين.
وقال المستشار طارق حسن طنطاوي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة، إن إجمالي عدد الأصوات بلغ 294، بواقع 275 صوت صحيح، و 19صوتا باطلا.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
أسامة شحاتة 22
إيهاب سعيد 75
رانيا يعقوب حبيب فرج 145
شوكت المراغي 133
عادل عبد الفتاح 73
أحمد أبو السعد 169
راندا محمد 83
محمد رضا 59
داليا السواح 22
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