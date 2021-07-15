نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 12.7% في النصف الأول من 2021

شينخوا _ نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 12.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021 مع استمرار الانتعاش، حسبما أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس.

ووفقا للهيئة، فإن الرقم وضع متوسط نمو النصف الأول في عامي 2020 و2021 عند 5.3 في المئة، أي أسرع بنسبة 0.3 نقطة مئوية لمتوسط نمو الربع الأول في العامين المذكورين.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 7.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني. على أساس ربع سنوي، حيث نما الاقتصاد 1.3 في المئة في الربع الثاني.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى تحسنا مستمرا في جميع المجالات، مع ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 15.9 في المئة وزيادة مبيعات التجزئة بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول.

وبلغ معدل البطالة في المدن الذي شملها المسح في البلاد 5 في المئة في يونيو، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الربع الأول من عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي، حيث أدت الطلبات المحلية والأجنبية القوية إلى التعافي من قاعدة منخفضة في أوائل عام 2020 عندما تسبب كوفيد-19 في تعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الهيئة في بيان “بشكل عام، حافظ الاقتصاد الوطني على انتعاش مطرد في النصف الأول”، لكنها حذرت من أوجه عدم اليقين الناجم عن الانتشار العالمي للوباء والانتعاش غير المتوازن محليا.