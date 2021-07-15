مبيعات التجزئة في الصين ترتفع بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام

شينخوا _ أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس زيادة حجم مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ متوسط النمو خلال العامين الماضيين 4.4 في المائة، أسرع بمقدار 0.2 نقطة مئوية مما كان عليه خلال الربع الأول.

وخلال الربع الثاني، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي، ما رفع متوسط النمو خلال العامين الماضيين إلى 4.6 في المائة.

وكانت مبيعات التجزئة في يونيو الماضي أعلى بنسبة 12.1 في المائة عن العام السابق، أو 10 في المائة عن يونيو عام 2019.

ويأتي هذا النمو بعد انخفاضات حدثت في النصف الأول من عام 2020 عندما تعطل الانفاق الاستهلاكي جراء وباء كوفيد-19.