- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شينخوا _ أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس زيادة حجم مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ متوسط النمو خلال العامين الماضيين 4.4 في المائة، أسرع بمقدار 0.2 نقطة مئوية مما كان عليه خلال الربع الأول.
وخلال الربع الثاني، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي، ما رفع متوسط النمو خلال العامين الماضيين إلى 4.6 في المائة.
وكانت مبيعات التجزئة في يونيو الماضي أعلى بنسبة 12.1 في المائة عن العام السابق، أو 10 في المائة عن يونيو عام 2019.
ويأتي هذا النمو بعد انخفاضات حدثت في النصف الأول من عام 2020 عندما تعطل الانفاق الاستهلاكي جراء وباء كوفيد-19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة في الصين ترتفع بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.