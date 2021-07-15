مال وأعمال

معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 6.2% خلال شهر يونيو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

سي إن بي سي _ ارتفع مؤشر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين السنوي في السعودية لشهر يونيو بنسبة 6.2% مقارنة بنسبة 5.7% في شهر مايو.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الارتفاع في التضخم يعزى إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6% متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.6%، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1%.

 

Wafa_LIE_728x90

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 6.2% خلال شهر يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا