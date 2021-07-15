البعثة التجارية للكاميرون والسنغال توقع تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار

بكر بهجت _ اتفقت البعثة التجارية الأولى لدولتي الكاميرون والسنغال، على إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لمنتجات الأسمنت والكلنكر ومواد العزل والأسمدة والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك وأنظمة الري والسجاد.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان، إنه يجري حالياً الإعداد والترتيب للبعثة التجارية الثانية لوفد رجال الأعمال المصري ضمن مبادرة “روابط الاعمال مع غرب ووسط أفريقيا” لدولتي توجو وكوت ديفوار خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك في اطار النجاح الكبير لأعمال البعثة الاولى وإشادة وفد رجال الأعمال بنتائج الزيارة المثمرة.

وأشادت نيفين جامع بالدور الكبير الذى لعبه جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك فى الإعداد والتنظيم للبعثة التجارية الأولى ، وهو ما ساهم فى إنجاح كافة الفعاليات التى تم تنظيمها بدولتى الكاميرون والسنغال.

ولفتت إلى أن النجاح الملموس لبرنامج البعثة الأولى يمثل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى اختراق أسواق غرب ووسط أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية لدولة السنغال من 35 مليون دولار حاليا إلى 200 مليون دولار بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لدولة الكاميرون من 42 مليون دولار حاليا إلى 125 مليون دولار.

ومن جانبه اوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، أن أعمال البعثة الأولى لوفد رجال الأعمال المصري إلى دولتي الكاميرون والسنغال خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الجاري ضمن مبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك تأتي في إطار تفعيل إستراتيجية الوزارة للتحرك نحو إفريقيا خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل ودعم أعمال وبرامج بعثات وفود تجمعات الأعمال المصرية.

وأضاف أن التمثيل التجاري ساهم بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك بجهد كبير في تنظيم أكبر بعثة رجال أعمال مصرية إلى منطقة وسط وغرب أفريقيا بمشاركة 43 شركة و65 رجل أعمال يمثلون أهم القطاعات التصديرية المصرية خاصة مواد البناء والكيماويات ومواد العزل والانشاءات والمقاولات والأسمدة والأدوية والمستلزمات الطبية والسجاد ومواد التعبئة والتغليف والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك والصناعات الغذائية وأنظمة الري والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية.

وأشار مغاوري إلى أن الاجتماعات المكثفة التى تم عقدها لأعضاء وفد رجال الأعمال المصري، تضمنت 220 اجتماع أعمال في دولة الكاميرون و250 اجتماع أعمال في دولة السنغال ، حيث أسهمت في الاتفاق على إبرام هذه التعاقدات التصديرية، مشيراً إلى أنه جاري متابعة تنفيذ العقود الفعلية لهذه التعاقدات التصديرية.