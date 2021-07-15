البنك الأهلي يقود تحالفا لتمويل الجامعة الأوروبية EUE بقيمة 962 مليون جنيه

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته وكيل التمويل وبمشاركة كلا من: بنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي، في إتاحة قرض مشترك طويل الاجل بقيمة 962 مليون جنيه لصالح شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير لإنشاء فروع للجامعات الأوروبية في مصر.
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التمويل يأتي في ضوء استراتيجية البنك التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومن بينها مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي، لما لها من أهمية وأولوية قصوى في تحقيق التنمية البشرية وخلق الكوادر القادرة على دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد المصري، ووفقا لخطة التنمية المستدامة “مصر 2030” والتي تسعى إلى زيادة تواجد للمؤسسات التعليمية من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وتقديم برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل.
وأضاف أبو الفتوح، أن نجاح البنك الأهلي المصري في قيادة هذا التحالف يؤكد على استمرار مشاركاته الفعالة والمتنامية لدوره الرائد في السوق المصرفية المصرية، مشيرا إلى قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري بتباين أنشطتها واحتياجاتها.
وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية وأستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة، إن المشروع يتضمن إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية العريقة منها فرع جامعة لندن التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميا على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية.
وتابع: ستقدم الجامعة عدد 12 تخصصا متميزا في (الاقتصاد والعلوم السياسية والادارية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها) وكذلك عدة برامج هندسية تمنح الدرجات العلمية تحت الأشراف الأكاديمي من كلية جولد سميث وعدة برامج أخرى وتحالفات أكاديمية لدراسة القانون في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تضم كلية بيركبيك والكلية الملكية بلندن وكلية الملكة مارى وكلية الدراسات الشرقية والافريقية وكلية لندن الجامعية UCL المصنفة رقم 8 علي العالم وتخرج منها 34 من الحاصلين علي جائزة نوبل، وكذلك جامعة وسط لانكشاير الرائدة في مجال الشراكات الدولية.
وأوضح أنه سيتم انشاء مجمع تكنولوجيا ومركز الابداع والابتكار كما تمنح الجامعة درجات البكالوريوس في تخصصات فريدة من العلوم الهندسية كما سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.
وأكد مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي سعادته كون البنك العقاري المصري العربي أحد المشاركين مع البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية لتمويل تواجد منصة علمية بحثية جديدة هي الجامعة الأوروبية.
وأضاف قمر، أن المشاركة في هذا التمويل الذي يتيح فرصة الحصول على الدرجات العلمية المهنية المتخصصة إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبرتهم وآرائهم مما يعزّز قدرته التنافسية في سوق العمل بباقة متنوعة من ذوي المهارات والتخصصات الجديدة تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية في مصر.
ومن جانبه أشار حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة بنك التنمية الصناعية إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا ببناء الانسان المصري من خلال اهتمامها بالتعليم الذى يعد المحور الأساسي للتنمية، وقد جاء اهتمام بنك التنمية الصناعية بالتعليم لانعكاسه على تحقيق التنمية الشاملة، معربا عن سعادته بأن يكون بنك التنمية الصناعية من البنوك المرتبة والمشاركة في تمويل هذا الصرح التعليمي كإعلان عن دور البنوك في تعزيز الصلة بين المنظومات التعليمية المصرية ومثيلاتها في المملكة المتحدة بما يعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب من ناحية ومن ناحية اخرى مواكبة سوق العمل العالمي واستقبال الطلاب من جميع دول العالم.
من جانبه أشار شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إلى أن المشروع الممول يؤكد على دور البنك الرائد للمشاركة في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المغذية لسوق العمل المصرية بمعظم احتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة حيث يستهدف التمويل مشروع استضافة أولى الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الادارية الجديدة بما يساعد على تحقيق التنمية وتعظيم شان البحوث والمعرفة لتحقيق النهضة الشاملة.
وأشاد رياض، بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة، وكذا بفرق العمل المحترفة والكوادر المدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنوك المشاركة الذين كان لهم دورا فعالا في توقيع هذا التمويل في مختلف مراحله حتى اتمامه.
فيما قال أيمن حجازي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري، إن التحالف يستهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فروع الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكون من خمس مراحل تشتمل على 16 مبنى، بحيث تتضمن كل مرحلة عدد من الكليات المختلفة من خلال إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية ذات مرتبة عالمية متقدمة.
وأضاف أحمد السرسي رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن حصة البنك الأهلي المصري من التمويل المشترك بلغت 462 مليون جنيه، كما بلغت حصة بنك التنمية الصناعية 200 مليون، فيما بلغت حصة البنك العقاري المصري العربي 300 مليون ، مشيرا إلى أن المدة الكلية للتمويل تصل إلى 7 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي يقود تحالفا لتمويل الجامعة الأوروبية EUE بقيمة 962 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.