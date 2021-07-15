البنك الأهلي يقود تحالفا لتمويل الجامعة الأوروبية EUE بقيمة 962 مليون جنيه

دوت الخليج – نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته وكيل التمويل وبمشاركة كلا من: بنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي، في إتاحة قرض مشترك طويل الاجل بقيمة 962 مليون جنيه لصالح شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير لإنشاء فروع للجامعات الأوروبية في مصر.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التمويل يأتي في ضوء استراتيجية البنك التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومن بينها مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي، لما لها من أهمية وأولوية قصوى في تحقيق التنمية البشرية وخلق الكوادر القادرة على دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد المصري، ووفقا لخطة التنمية المستدامة “مصر 2030” والتي تسعى إلى زيادة تواجد للمؤسسات التعليمية من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي، وتقديم برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل.

وأضاف أبو الفتوح، أن نجاح البنك الأهلي المصري في قيادة هذا التحالف يؤكد على استمرار مشاركاته الفعالة والمتنامية لدوره الرائد في السوق المصرفية المصرية، مشيرا إلى قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري بتباين أنشطتها واحتياجاتها.

وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية وأستاذ علوم الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة، إن المشروع يتضمن إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية العريقة منها فرع جامعة لندن التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميا على مستوى جامعات العالم في العلوم الاجتماعية.

وتابع: ستقدم الجامعة عدد 12 تخصصا متميزا في (الاقتصاد والعلوم السياسية والادارية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها) وكذلك عدة برامج هندسية تمنح الدرجات العلمية تحت الأشراف الأكاديمي من كلية جولد سميث وعدة برامج أخرى وتحالفات أكاديمية لدراسة القانون في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تضم كلية بيركبيك والكلية الملكية بلندن وكلية الملكة مارى وكلية الدراسات الشرقية والافريقية وكلية لندن الجامعية UCL المصنفة رقم 8 علي العالم وتخرج منها 34 من الحاصلين علي جائزة نوبل، وكذلك جامعة وسط لانكشاير الرائدة في مجال الشراكات الدولية.

وأوضح أنه سيتم انشاء مجمع تكنولوجيا ومركز الابداع والابتكار كما تمنح الجامعة درجات البكالوريوس في تخصصات فريدة من العلوم الهندسية كما سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.

وأكد مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي سعادته كون البنك العقاري المصري العربي أحد المشاركين مع البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية لتمويل تواجد منصة علمية بحثية جديدة هي الجامعة الأوروبية.

وأضاف قمر، أن المشاركة في هذا التمويل الذي يتيح فرصة الحصول على الدرجات العلمية المهنية المتخصصة إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبرتهم وآرائهم مما يعزّز قدرته التنافسية في سوق العمل بباقة متنوعة من ذوي المهارات والتخصصات الجديدة تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية في مصر.

ومن جانبه أشار حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة بنك التنمية الصناعية إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا ببناء الانسان المصري من خلال اهتمامها بالتعليم الذى يعد المحور الأساسي للتنمية، وقد جاء اهتمام بنك التنمية الصناعية بالتعليم لانعكاسه على تحقيق التنمية الشاملة، معربا عن سعادته بأن يكون بنك التنمية الصناعية من البنوك المرتبة والمشاركة في تمويل هذا الصرح التعليمي كإعلان عن دور البنوك في تعزيز الصلة بين المنظومات التعليمية المصرية ومثيلاتها في المملكة المتحدة بما يعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب من ناحية ومن ناحية اخرى مواكبة سوق العمل العالمي واستقبال الطلاب من جميع دول العالم.

من جانبه أشار شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إلى أن المشروع الممول يؤكد على دور البنك الرائد للمشاركة في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المغذية لسوق العمل المصرية بمعظم احتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة حيث يستهدف التمويل مشروع استضافة أولى الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الادارية الجديدة بما يساعد على تحقيق التنمية وتعظيم شان البحوث والمعرفة لتحقيق النهضة الشاملة.

وأشاد رياض، بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة، وكذا بفرق العمل المحترفة والكوادر المدربة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنوك المشاركة الذين كان لهم دورا فعالا في توقيع هذا التمويل في مختلف مراحله حتى اتمامه.

فيما قال أيمن حجازي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري، إن التحالف يستهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فروع الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكون من خمس مراحل تشتمل على 16 مبنى، بحيث تتضمن كل مرحلة عدد من الكليات المختلفة من خلال إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية ذات مرتبة عالمية متقدمة.

وأضاف أحمد السرسي رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن حصة البنك الأهلي المصري من التمويل المشترك بلغت 462 مليون جنيه، كما بلغت حصة بنك التنمية الصناعية 200 مليون، فيما بلغت حصة البنك العقاري المصري العربي 300 مليون ، مشيرا إلى أن المدة الكلية للتمويل تصل إلى 7 سنوات.