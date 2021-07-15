وكالة الطاقة تتوقع زيادة الطلب على الكهرباء في العالم 5 % خلال 2021

بلومبرج _ تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الكهرباء خلال 2021 مع خروج العديد من دول العالم من الجائحة في الوقت الذي زادت فيه إمدادات الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الكهرباء وهو ما يهدد خطط الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية.

وقالت الوكالة في تقرير نشر اليوم إن الطلب على الطاقة سيرتفع خلال 2021 بنسبة 5% بعد تراجعها خلال 2020 بنسبة 1%. مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من نمو الطلب سيأتي منذ آسيا حيث يزداد الطلب على الفحم ليصبح أكثر وقود تلويثا للبيئة أكبر مصدر للكهرباء في العالم.

في الوقت نفسه زاد إنتاج الطاقة النظيفة لكن لم تكن كافية لتعويض زيادة استهلاك الفحم وتقليص غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى التغير المناخي.

ونقلت “بلومبرج” عن تقرير الوكالة نصف السنوي القول إنه بعد عامين من تراجع الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة ستزيد الانبعاثات الكربونية من القطاع حلال 2021 بنسبة 3.5% ثم بنسبة 2.5% خلال 2022 لتصل إلى مستوى قياسي.

وبعد تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في 2020 بنسبة 4.6% على خلفية تراجع الطلب على الكهرباء بشكل عام بسبب إجراءات مكافحة الجائحة من المتوقع زيادته خلال 2021 بنسبة 5% ثم بنسبة 3% في 2022.

وفي الوقت نفسه سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 8% خلال 2021 ثم بنسبة 6% خلال 2022 لتساهم بنصف الزيادة في الإنتاج العالمي من الكهرباء تقريبا.