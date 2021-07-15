مال وأعمال

البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو من الأثنين إلى السبت

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تقرر أن تكون الفترة من يوم الأثنين الموافق 19 يوليو وحتى يوم السبت 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد الاضحي المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو.

ويستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتبار من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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