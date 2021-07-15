البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو من الأثنين إلى السبت

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تقرر أن تكون الفترة من يوم الأثنين الموافق 19 يوليو وحتى يوم السبت 24 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد الاضحي المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو.
ويستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتبار من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.
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