الذهب يبلغ ذروة شهر بعد تهدئة رئيس الاتحادي مخاوف تخفيف الدعم

_ واصلت أسعار الذهب المكاسب لتبلغ ذروة شهر يوم الخميس بعدما هدّأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من المخاوف إزاء تخفيف مبكر للدعم النقدي، مما أدى لهبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مرتفعا في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1831.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1833.10 دولار.

قال باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي إن سوق العمل “لا تزال بعيدة” عن التقدم الذي يريد البنك المركزي المصري رؤيته قبل خفض دعمه للاقتصاد وإن التضخم المرتفع حاليا سينخفض قريبا.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك “الخفض ليس أمرا محتملا بعد والاتحادي سيواصل شراء السندات، بالتالي سنشهد على الأرجح زيادة في السيولة بالسوق مما سيساعد أسعار الذهب في نهاية المطاف”.

يميل الذهب الذي لا يدر عائدا لتحقيق ربح في ظل انخفاض أسعار الفائدة، فيما يعتبره بعض المستثمرين أيضا وسيلة تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يعقب إجراءات التحفيز.

وتراجع مؤشر الدولار من مرتفعات سجلها في الآونة الأخيرة، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.31 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1141.23 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى في شهر.

وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2808.19 دولار للأوقية.