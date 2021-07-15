وزير البترول يبحث تطوير التعاون مع شلمبرجير العالمية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من قيادات شركة شلمبرجير العالمية ضم المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لشلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والمهندس شريف بيومى الذى سيتولى المنصب خلفاَ للمهندس كريم بدوى، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة العالمية التى تعد من افضل مقدمى الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز عالمياً اضافة الى دورها كمساهم رئيسى فى خطط تنمية الحقول وتحسين الانتاج وتدريب الكوادر البشرية ، كما تم بحث تطوير مجالات التعاون واقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع وشلمبرجير .

واكد الملا خلال اللقاء ان صناعة البترول المصرية اصبحت حالياً على الخريطة العالمية من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم ، مضيفاً ان ماتحقق من نتائج اعمال فى السنوات الاخيرة ساهم فى جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل فى مصر ، ومؤكداً ان التعاون بين قطاع البترول وشلمبرجير منذ بدايته تعاون بنَاء وله مردود ايجابى على الصناعة البترولية خاصة فى مجال الرقمنة والحلول المتطورة ، وأوضح ان احدث ثمار هذه الشراكة هى اطلاق بوابة مصر الرقمية للإستكشاف والانتاج EUG والتقدم فى تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للقيادة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

واشار الملا الى أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى يهدف لإستغلال ثروات الغاز الطبيعى لصالح الدول الاعضاء له أهمية كبيرة فى تنمية حجم الأعمال والشراكات بالمنطقة وسيفتح افاقا كبيرة لشركات الخدمات البترولية العالمية ومنها شلمبرجير لتنفيذ المشروعات المستقبلية ، حيث تصبح مصر مركزاً اقليمياً للشركة العالمية تنطلق منه الى افريقيا وشرق المتوسط .

ومن جانبه قال المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ان شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصرى والتى تم تعزيزها خلال السنوات الاخيرة بفعل الجهود الواضحة لإطلاق كافة امكانات مصر فى هذا المجال وتهيئة المناخ لتعزيز الشراكات الاستثمارية ، لافتاً الى ان نجاح مشروعات البوابة الرقمية للإستكشاف وبرامج المسح السيزمى وبناء قدرات الكوادر خلال الفترة الاخيرة يعد نتاجاً فعلياً للجهود المتواصلة من الجانبين لتحقيق افضل النتائج .

وعقب المباحثات شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى إنبى وشلمبرجير لتعميق التعاون ودعم وتطوير الامكانيات المشتركة في مجال تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي وعن شركة شلمبرجير المهندس كريم بدوى المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط.

وأكد رئيس شركة إنبي أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجال تحديث وتطوير المنشآت والتسهيلات البترولية داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى تأمين فرص الأعمال وتنمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات و استثمار الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات مشروعات البترول والغاز والمياه وغيرها داخل مصر وحول العالم.