البورصة: تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم آمون للأدوية مقابل 10.3 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الترا ويلفير، ذراع ADQ القابضة، للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأسمال أمون للأدوية، بسعر 37.806 جنيه للسهم.

وأوضحت البورصة في بيان لها، أنه تم بجلسة اليوم شراء عدد 271.777 مليون سهم من أسهم آمون للأدوية مقابل 10.274.816 مليار جنيه.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت أمس أن الكميات المبدئية المعروضة استجابة للعرض بنهاية فترة سريانه أمس قد بلغت عدد 271.777 مليون سهم.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في نهاية يونيو الماضي على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الترا ويلفير، ذراع ADQ القابضة، للاستحواذ على عدد 272.114 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال أمون للأدوية، بسعر 37.806 جنيه للسهم.

ويقوم بدور المستشار المالي المستقل لمقدم العرض وفقا للإفصاح المرفق بموافقة الهيئة شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، وتقوم شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بدور سمسار مقدم العرض.

ويتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني لمقدم العرض.