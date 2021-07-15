أودن تعتزم إنشاء صندوق استثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة جهاز تنمية المشروعات

إسلام فضل – محمد فرج _ كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية، إن الشركة تعتزم إنشاء صندوق استثمار متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أنه تم المناقشة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية للمشاركة في رأسمال الصندوق، مشيرًا إلي أنه لم يتم حتي الآن تحديد رأسمال الصندوق.

وذكر أنه سيتم عقد عدة إجتماعات مع جهاز تنمية المشروعات بعد عيد الأضحي لمناقشة أطر المشاركة في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الشركة تستهدف من خلال ذلك الصندوق التوسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تنمية أنشطة هذا القطاع، وما يتبعه من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى.

وأشار إلي أن تعمل خلال الفترة الراهنة علي تقسيم شركة أودن للاستثمارات المالية إلي شركتين الأولي متخصصة في الاستثمارات المالية، والثانية متخصصة الاستثمارات العقارية، لأفتًا أنه سيتم الإنتهاء من تلك العملية خلال شهر أغسطس المقبل.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية، في أبريل الماضي على اعتماد أسلوب وأسباب تقسيم الشركة.

وقالت الشركة إن العمومية أقرت تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم الواحد، واتخاذ القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 28 فبراير الماضي أساساً للتقسيم، بحيث تظل أودن للاستثمارات -الشركة القاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.

وأشارت إلى أن الشركة القاسمة سوف تختص في القيام بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وتظل محتفظة بالتراخيص الصادر لها عن الرقابة المالية.

وأوضحت أنه سينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أودن للاستثمار والتنمية -شركة منقسمة- في شكل شركة مساهمة مصرية يتمثل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة مجالات الاستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية، وأن تكون مملوكة لنفس مساهمي الشركة القاسمة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

يشار إلي أن أودن للاستثمارات المالية سجلت صافي خسارة بلغ 1.14 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 167.11 ألف جنيه خسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 2.84 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.34 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول لتسجل 47.33 ألف جنيه بنهاية مارس، مقابل 529.88 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الربع من العام الماضي.