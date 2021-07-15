طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تتراجع إلى 360 ألفا

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_ هبط عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع اكتساب سوق العمل زخما مستمرا، لكن نقص العمالة يحبط جهود الشركات لتكثيف التوظيف تلبية للطلب القوي على السلع والخدمات.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى نزلت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 360 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 360 ألف طلب في أحدث أسبوع.
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