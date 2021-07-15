مال وأعمال

الليرة اللبنانية تهوى أمام الدولار عقب اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

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وكالات _ أفاد موقع “لبنان 24” بأن الدولار الأمريكي عاد ليرتفع “بشكل جنوني” عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان، متخطيا عتبة العشرين ألف ليرة.

ولفت الموقع إلى أن سعر الدولار بين مبيع وشراء، تراوح بين الـ19900 و20000 ليرة في السوق الموازية بعد اعتذار الحريري، بعدما كان سجل صباحا سعرا بحدود 19200 ليرة.

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وأشار الموقع إلى أن هناك ترجيحات بارتفاع سعر الدولار أكثر في السوق الموازية.

وقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر على إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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