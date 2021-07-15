أرباح مورجان ستانلي تقفز 11% خلال الربع الثاني إلى 3.4 مليار دولار

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_ أعلن مورجان ستانلي اليوم تسجيل قفزة أعلى من 11% في ربحه الفصلي مع استفادة نشاطه المصرفي الاستثماري من مستويات قياسية لنشاط إبرام الصفقات وأسواق رأس المال.
وقال البنك المدرج في وول ستريت، إن صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين ارتفع إلى 3.4 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم، في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، من 3.05 مليار دولار، أو 1.96 دولار للسهم قبل عام.
كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى أن البنك سيسجل ربحا 1.65 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.
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