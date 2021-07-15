الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة يتراجع مع تضرر صناعة السيارات من نقص الرقائق

– تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو مع انخفاض إنتاج السيارات في ظل النقص العالمي المستمر لأشباه الموصلات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية هبط 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.9 بالمئة في مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا زيادة إنتاج الصناعات التحويلية 0.2 بالمئة في يونيو.

ونما إنتاج المصانع بمعدل سنوي 3.7 بالمئة في الربع الثاني من العام بعدما زاد بوتيرة 2.3 بالمئة في الفترة من يناير حتى مارس.

وتراجع إنتاج السيارات ومكوناتها بمعدل 22.5 بالمئة في الربع الثاني.