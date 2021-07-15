رئيس الوزراء: مبادرة حياة كريمة تخدم 58% من سكان مصر باستثمارات 700 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مبادرة حياة كريمة، يتم تنفيذها بكافة أرجاء محافظات مصر، مؤكدا أن هناك الآلاف من المشروعات تنفذ داخل الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته اليوم الخميس، في احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، أن هناك الآلاف من المشروعات نفذت عبر 7 سنوات مضت.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن حياة كريمة، كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسعى لتغيير حياة المصريين، مشيرا إلى أن هناك 10 ملامح رئيسية للمشروع تحدث لأول مرة في تاريخ مصر تنفذ في كل أحياء مصر بـ4500 قرية بـ28 ألف تابع.

كما أكد مدبولي، أن المبادرة الرئاسية تستهدف أكثر من نص عدد سكان مصر و58% استفادوا من المشروع العملاق، مؤكدا أن المشروع مصري 100%، تتجاوز استثماراته 700 مليار جنيه، وبدأت افكاره بأحلام شباب مصرية استجابت له القيادة السياسية.

كما أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع خطة المبادرة الرئاسية وتنفذ بأياد وسواعد مصرية، مشيرا إلى أن جميع المواد المستخدمة في المبادرة تصنع في مصر بتمويل مصري خالص.