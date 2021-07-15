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إمارة أبوظبي تعلن عزلا جزئيا بدءا من 19 يوليو لمواجهة انتشار كورونا

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وكالات _ أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي في تغريدة على موقع تويتر اليوم الخميس عن قرارات جديدة.

وقررت إمارة أبوظبي تطبيق عزل جزئي ومتطلبات جديدة لدخول الإمارة بدءا من 19 يوليو، بدءا من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، في إطار جهود منع انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

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وقالت اللجنة “سيبدأ برنامج التعقيم يوميا من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحا.. ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام”.

كما أعلنت لجنة إدارة الطوارئ تحديث النسب التشغيلية والطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة في الإمارة ابتداءا من الاثنين 19 يوليو، حيث تم تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الشواطئ العامة والحدائق العامة والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية في الفنادق والمنتجعات الصحية في الفنادق وحافلات النقل والعبارات العامة.

وحددت اللجنة أيضا الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في المراكز التجارية و30% في دور السينما، مع اعتماد 3 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب و4 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.

وتأتي هذه الخطوة وفقا لاستراتيجية أبوظبي لمكافحة المرحلة القادمة من الجائحة وتعزيزا للإجراءات الاحترازية الاستباقية التي تطبقها الإمارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحفاظ على مكتسبات الصحة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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