عاجل.. إجازة عيد الأضحى تبدأ السبت المقبل بتوجيهات من الرئيس السيسي

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.