وزيرة الخزانة الأمريكية: لسنا على يقين من خضوع أمازون للاتفاق الضريبي العالمي

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– قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الخميس، إنها ليست على يقين من أن أمازون.كوم ستبلغ حد الربحية الخاص باتفاق جديد عالمي للضرائب سيسمح للمزيد من الدول بفرض ضرائب على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وقالت يلين لتلفزيون سي.إن.بي.سي في مقابلة ردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق الذي يضم 132 دولة سيعيد تخصيص حقوق فرض الضرائب على أمازون “الأمر يعتمد على ما إذا كانت ستصل أو لن تصل إلى حد الربحية وأنا لست على يقين من ذلك”.
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