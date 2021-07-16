عاجل.. الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ الإثنين

قال البنك المركزي المصري في بيان قبل قليل أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام.

أضاف أن يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 سيكون يوم عمل بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى ستنتهي يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021 ، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.