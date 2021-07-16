7 إدارات حكومية تراجع إجراءات الأمن المعلوماتية لشركة ديدي الصينية

سي ان بي سي _ يجري مسؤولون صينيون من سبع إدارات حكومية مراجعة لإجراءات الأمن المعلوماتية لشركة ديدي اليوم الجمعة.

وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC عن المراجعة اليوم، بعد أيام قليلة من إدراج ديدي البارز في الولايات المتحدة.

وأُجبر عملاق النقل الصيني على التوقف عن تسجيل مستخدمين جدد، كما تم إزالة تطبيقه أيضًا من متاجر التطبيقات الصينية.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني إن ديدي عملت على جمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني.

وكانت CAC بالإضافة إلى إدارة الدولة لتنظيم السوق SAMR، الجهة المنظمة الرائدة لمكافحة الاحتكار بالصين، من بين الإدارات السبعة التي أعلن عن زيارتها لمقر Didi اليوم لمراجعة أمان الشبكة بالشركة.