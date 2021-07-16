وزير الإسكان: 87% نسبة تنفيذ الوحدات بمشروع زهور مايو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن نسبة تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع “زهور مايو” بلغت نحو 87%، والتي يتم تنفيذها كسكن بديل لسكان منطقة “الزرايب العشوائية سابقاً” بمدينة 15 مايو.

ولفت إلى أن المشروع يضم 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) وتبلغ مسـاحة الوحدة 90 م2، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف وزير الإسكان أن المشروع يعد مجتمعاً عمرانياً متكاملاً على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري حيث تشتمل المنطقة على ( عمارات سكنية – 834 حظيرة نموذجية بنسبة تنفيذ 45% – محطات تجميع – منطقة للمخازن)، بجانب المشروعات الخدمية.

ونوه أنها تشمل: مدرسـة على مساحة 4 آلاف م2، ووحـدة صحيـة على مســاحة ألف م2، وحضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 م2، ومساحات خضـراء وطرقاً ومرافق، لافتاً إلى أن التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع تقدر بنحو 550 مليون جنيه.

من جانبه، أشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 70%، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – المياه)85%.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة 55%، مشيراً إلى أنه تم الإعداد الفني لأعمال تنفيذ (حضانة ـ مركز طبى – سوق تجارية نموذج 8 محال).