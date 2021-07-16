وفيات كورونا اليومية في روسيا تلامس 800 حالة لأول مرة

روسيا اليوم _ تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ25 ألفا، فيما لامس عدد الوفيات الجديدة جراء الوباء لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ800.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، عن تسجيلها 25704 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25293 إصابة أمس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (5382 حالة) ومقاطعتها (2484 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1948 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا منذ أمس في روسيا بواقع 799 حالة وفاة، ما يمثل أكبر زيارة منذ بداية الجائحة لليوم الرابع على التوالي (مقابل 791 وفاة أمس الخميس 786 وفاة الأربعاء و780 وفاة الثلاثاء).

وتماثل 21932 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض كورونا الذي يسببه الفيروس التاجي.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و907999 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 146868 حالة وفاة وخمسة ملايين و300908 حالات شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 157.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 577 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.