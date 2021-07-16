مال وأعمال

الليرة التركية تقفز لأعلى مستوياتها في شهر مع انحسار مخاوف خفض الفائدة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– ارتفعت الليرة التركية إلى أعلى مستوياتها في شهر اليوم الجمعة، مدعومة بتلاشي المخاوف من خفض وشيك لأسعار الفائدة وكذلك زيادة التفاؤل بشأن عملات الأسواق الناشئة.

وزادت الليرة 0.6 بالمئة إلى 8.5 مقابل الدولار، لتواصل تعافيها من مستوى منخفض قياسي بلغ 8.88 في أوائل يونيو. وارتفعت في الأيام الخمسة الماضية على التوالي.

Wafa_LIE_728x90

أبقى البنك المركزي المصري التركي سعر الفائدة عند 19 بالمئة يوم الأربعاء، وقال إن التضخم قد يكون متقلبا خلال الصيف، لكنه لم يقدم أي مؤشر واضح على أن التيسير المتوقع وشيك.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تقفز لأعلى مستوياتها في شهر مع انحسار مخاوف خفض الفائدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا