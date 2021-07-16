تأكد نزول تضخم منطقة اليورو والفائض التجاري يتراجع

– أكدت بيانات رسمية يوم الجمعة تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يونيو بعد تسارع مطرد في الأشهر الأولى من 2021، بينما تقلص الفائض التجاري للتكتل في مايو بسبب تراجع الصادرات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة ارتفعت 1.9 بالمئة في يونيو على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن زيادة اثنين بالمئة في مايو ، في أول تباطؤ منذ سبتمبر الماضي.

وتؤكد البيانات النهائية تقديرا أوليا صدر عن يوروستات في 30 يونيو.

وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو على صعيد السلع مع بقية العالم سجل فائضا أقل في مايو أيار مما كان عليه في أبريل.

وصدر التكتل في مايو سلعا بقيمة 188.2 مليار يورو (222 مليار دولار) واستورد بضائع بقيمة 180.7 مليار يورو بفائض 7.5 مليار يورو.

وفي أبريل، بلغ الفائض 10.9 مليار يورو، ويرجع أغلب ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات.