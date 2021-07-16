الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قام بجولة تفقدية شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارة مرورية في كل اتجاه.

أضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد كذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارة مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارة مرورية لكل اتجاه.

ووجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.