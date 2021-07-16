مال وأعمال

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تفوق التوقعات خلال يونيو

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_ تسارعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو، إذ ظل الطلب على السلع قويا حتى مع تحول الإنفاق مرة أخرى صوب قطاع الخدمات، مما عزز توقعات تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6 بالمئة الشهر الماضي.

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وتم مراجعة بيانات مايو بالخفض بما يظهر انخفاض المبيعات 1.7 بالمئة بدلا من انخفاضها 1.3 بالمئة في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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