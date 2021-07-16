بنك أوف أمريكا يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.5%

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– قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، إذ خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وقال البنك في مذكرة إنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 بالمئة هذا العام مقابل سبعة بالمئة سابقا.
وقال اقتصاديون بالبنك في مذكرة “بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ الكثيرين”.
وقالوا إنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 بالمئة العام المقبل.
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