الصين تستكشف مدفوعات عابرة للحدود باليوان الرقمي

وكالات _ قال البنك المركزي المصري الصيني اليوم إنه سيستكشف مدفوعات عابرة للحدود باليوان الرقمي، كما يرغب في مناقشة وضع معايير عالمية للعملات الرقمية الإلزامية من أجل التطوير المشترك للنظام النقدي العالمي.

وقال بنك الشعب الصيني في (ورقة بيضاء) تمثل أول إفصاح شامل عن خططه إنه سيعزز أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية بينما يمضي قدما في اختبار محلي لليوان الرقمي.

والصين في مركز الصدارة ضمن سباق عالمي لإطلاق البنوك المركزية لعملات رقمية وتختبر اليوان الرقمي في مدن رئيسية من بينها شنتشن وبكين وشنغهاي لكنها لم تحدد جدولا زمنيا للتطبيق الرسمي.

ويعتقد العديد من المحللين أن اليوان الرقمي سيعزز مركز العملة العالمي في الوقت الذي تسعى فيه الصين في نهاية المطاف لكسر هيمنة نظام التسوية بالدولار.

وقال بنك الشعب الصيني في الورقة البيضاء مهونا من شأن طموحه العالمي “عولمة العملة نتيجة طبيعية لاختيار السوق.

“على الرغم من أن اليوان الرقمي جاهز من الناحية الفنية للاستخدام عبر الحدود، فإنه ما زال مصمما بالأساس لمدفوعات التجزئة المحلية في الوقت الحاضر”.

وقال بنك الشعب الصيني إنه سيستكشف برامج المدفوعات العابرة للحدود بالتنسيق مع بنوك مركزية أخرى، “بشرط مسبق هو الاحترام المتبادل للسيادة النقدية والامتثال”.

وأضاف أنه “يرغب في المشاركة بنشاط في تبادل وجهات النظر عالميا بشأن العملة الرقمية الإلزامية ومناقشة وضع المعايير… بهدف تحقيق تقدم على نحو مشترك في تطوير النظام النقدي العالمي”.

يقوم اليوان الرقمي برقمنة جزء من الأوراق الورقية والعملات المعدنية الصينية، ويتبنى نظام توزيع من مستويين، بموجبه يصدر بنك الشعب الصيني العملة الرقمية للبنوك، التي تمرر الأموال إلى الأفراد والشركات.

وفي محاولة واضحة لتقليل المخاوف بشأن المراقبة الحكومية، تعهد بنك الشعب اليوم بحماية المعلومات الشخصية والخصوصية، مع مكافحة إساءة استخدام اليوان الرقمي في المقامرة عبر الإنترنت، وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وذكر البنك أن نظام اليوان الرقمي يجمع معلومات أقل للتعاملات مقارنة مع المدفوعات التقليدية، ولا يقدم معلومات إلى أطراف ثالثة أو بقية الوكالات الحكومية ما لم يتم النص على خلاف ذلك في القوانين والقواعد التنظيمية.

وقال إنه داخليا، فإن بنك الشعب الصيني سينشئ جدار حماية إلكتروني للمعلومات المرتبطة باليوان الرقمي، ويطبق بشكل صارم بروتوكولات للخصوصية.