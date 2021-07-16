بريطانيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكوفيد-19 منذ منتصف يناير

_ أعلنت بريطانيا يوم الجمعة تسجيل أعلى عدد إصابات جديدة في يوم واحد بكوفيد-19 في أكثر من ستة أشهر قبل أيام من اعتزام الحكومة تخفيف القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية التي فرضتها لمكافحة الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل 51870 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 48553 حالة يوم الخميس بما يشكل أعلى حصيلة يومية منذ 15 يناير.

وسجلت البلاد 49 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من التشخيص بالإصابة به، انخفاضا من 63 وفاة سجلتها يوم الخميس. وبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا حتى الآن بالمرض 128642