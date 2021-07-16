مال وأعمال

قرار حكومي بحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة وزيري الصحة والتجارة والصناعة

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دوت الخليج _ نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، رقم 321 لسنة 2021، بحظر تصدير الأكسجين إلا بناء على موافقة معتمدة من وزيري الصحة والسكان والتجارة والصناعة.

وأشار القرار إلى أنه يعمل به من تاريخ نشره اليوم الجمعة، ولمدة عام، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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