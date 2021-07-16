مبادلة للاستثمار تعتزم طرح أسهم الإمارات العالمية للألومنيوم

بلومبرج _ قالت مصادر مطلعة إن مجموعة مبادلة للاستثمار الإماراتية تستهدف الوصول بالقيمة السوقية لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم إلى أكثر من 20 مليار دولار بما في ذلك الديون المستحقة عليها، في الوقت الذي تقترب فيه المجموعة من تنفيذ الطرح العام الأولي لأسهم الإمارات العالمية للألومنيوم.

ونقلت بلومبرج عن المصادر القول إن مبادلة للاستثمار وهي صندوق ثروة سيادي مملوك لحكومة إمارة أبوظبي طلب من البنوك بدء الترويج للمشاركة في عملية الطرح العام الأولي للشركة.

كان خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة الإمارات العالمية للألومنيوم قد قال في أبريل الماضي إن الشركة اقتربت جدا من الطرح في البورصة، بعد أن تم تجميد خطة سابقة للطرح في عام 2018 بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرض رسوم على ورادات بلاده من الألومنيوم من العديد من دول العالم وبينها الإمارات.

وكانت بنوك جيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا قد اشتركت في الترتيب لعملية الطرح العام الأولي السابقة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في العملية الجديدة حيث تتواصل مبادلة مع عدد كبير من البنوك لطلب مشاركتها في العملية بحسب أحد المصادر.

يذكر أن الإمارات العالمية للألومنيوم تعتبر أكبر منتج للألمونيوم في الشرق الأوسط وهي مملوكة مناصفة لكل من مبادلة ومؤسسة الاستثمار فيدبي وتمتلك مصانع في أبوظبي ودبي إلى جانب منجم لخام البوكسايت المستخدم في إنتاج الألومنيوم في غينيا.

بلغت إيرادات الإمارات العالمية للألومنيوم في العام الماضي 5.1 مليار دولار وبلغت أرباح تشغيلها 1.1 مليار دولار.

وسيكون طرح أسهم الإمارات العالمية للألومنيوم في البورصة إذا تمت هذه الخطوة أكبر عملية طرح عام أولي في الإمارات.

وكانت مبادلة قد جمعت في وقت سابق من الشهر الحالي 731 مليون دولار من طرح شركة تشغيل الأقمار الصناعية “الياه سات” والتي كانت ثاني أكبر عملية طرح عام أولي في أبوظبي.